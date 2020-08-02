新冠肺炎｜陳肇始：內地助港檢測可大幅擴大檢測量 (11:01)

國家衛健委「內地核酸檢測支援隊」今（2日）起派人到港協助檢測工作。食物及衛生局長陳肇始今早在商台節目《政好星期天》表示，社區上仍有很多隱形病人，因此加大檢測量及範圍是重要的。她表示至今已為4個高危群組檢測約9萬至10萬次，但社區仍有不同高風險的人，例如老人院職員，或要多做一次檢測，「要好大檢測量先做到」，故內地協助香港檢測工作，可以大幅擴大檢測量。
被問到會否全民檢測，陳肇始表示檢測優次要小心考慮，整體流程要周全計劃；又說現時所有市民都可在普通科門診拿取檢測樣本瓶。
陳肇始表示，政府在5、6月新型冠狀病毒疫情穩定時已做應變計劃，本來預計冬天疫情反彈，不料第三波來得更快；如有內地幫忙建立更完善的臨時醫院，對現有設施會有幫助。
她亦稱未能預計何時建成本港臨時醫院，現時先要覓地，亦要內地對接本港實際情况、法規及院內配套，強調目標是盡快處理。
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