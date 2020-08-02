新冠肺炎｜陳肇始：內地助港檢測可大幅擴大檢測量 (11:01)

被問到會否全民檢測，陳肇始表示檢測優次要小心考慮，整體流程要周全計劃；又說現時所有市民都可在普通科門診拿取檢測樣本瓶。

陳肇始表示，政府在5、6月新型冠狀病毒疫情穩定時已做應變計劃，本來預計冬天疫情反彈，不料第三波來得更快；如有內地幫忙建立更完善的臨時醫院，對現有設施會有幫助。

她亦稱未能預計何時建成本港臨時醫院，現時先要覓地，亦要內地對接本港實際情况、法規及院內配套，強調目標是盡快處理。

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