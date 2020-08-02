新冠肺炎｜內地方艙醫院支援隊可留港半年　核酸檢測支援隊留港一個月 (10:13)

6名成員均是武昌方艙醫院的核心成員，包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍；武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛；武漢大學人民醫院的醫院感染預防與控制辦公室主任成于珈；武漢大學人民醫院護理部副主任劉春英，以及兩名分別來自中南建築設計院股份有限公司和武漢中信建築設計總院有限公司的專家。

馬永剛表示，由廣東醫療隊組成的「內地核酸檢測支援隊」，香港通行證簽注停留時間為一個月，而方艙醫院支援隊的可在港停留時間為半年。

武漢大學人民醫院接管的武昌方艙醫院，是武漢市第一間收治輕微病徵新冠肺炎患者、最後一間休艙的方艙醫院，啟用的35天內累計收治1124人。

（澎湃新聞）

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