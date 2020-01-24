天氣｜天文台預測本港明日間中有驟雨雷暴　熱帶風暴黑格比料橫過台灣以東海域 (16:30)

本港地區今晚及明日天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及雷暴。氣溫介乎26至30度。吹和緩東至東南風，初時離岸風勢清勁，海面有湧浪。展望隨後兩三日仍有驟雨及雷暴。本周後期驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。

【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫26.5度，相對濕度92%。與熱帶低氣壓森拉克相關的驟雨正影響華南沿岸。本港方面，今早大部分地區錄得超過10毫米雨量，而新界東及大嶼山的雨量更超過30毫米。

上午5時，森拉克集結在河內之東南偏南約210公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣，移向越南北部。 同時，熱帶風暴黑格比集結在台北之東南約510公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過台灣以東海域。

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。海面有湧浪。

(天文台)

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