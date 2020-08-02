荷花全身是寶　廚師教路：荷葉荷花焗茶　蓮藕蓮蓬蓮子可煲湯入饌 (08:30)

‧蓮藕

處理方法：多作煲湯及涼拌小菜。將蓮藕浸水及沖水，洗走蓮藕上的泥，切除藕節，再切片。若想口感軟腍，需較長時間烹煮，煮約45至60分鐘。蓮藕可吸油膩，多配豬手或肉類。

選購貼士：建議在街市要買黑黑黃黃的蓮藕，如藕身太白，有可能經過洗漂。

菜式建議：南乳蓮藕花生豬手、煎藕餅、蓮藕紅蘿蔔豬骨湯

‧蓮子

處理方法：蓮子是荷花的種子，可煲湯、煲糖水、焗茶及入饌。新鮮蓮子先洗淨泡軟，再用牙籤去芯、去皮、去衣；乾身蓮子已曬至乾身及已去皮去衣，使用前要洗淨及按需要浸泡使用。

林榮參表示，一般會先抽出蓮子芯，因蓮子芯帶苦；惟他建議，煲湯時不必取出蓮子芯，原顆蓮子煲湯具清熱作用。

選購貼士：可選顏色淡紅、皮紋細緻、粒大飽滿的蓮子，口感較粉。

菜式建議：舞茸蓮子淮山茨實湯

‧蓮蓬

處理方法：蓮蓬洗淨備用。

菜式建議：蓮蓬有清熱作用，多作湯飲、少作餸菜。若要入饌，可以蓮蓬燜半肥瘦肉。

‧荷葉

處理方法：可煲湯、焗茶或入饌。新鮮荷葉較爽脆易爛，需蒸煮5分鐘令其軟身及有韌度，再用來包荷葉飯。新鮮荷葉可直接煲湯；乾身荷葉需先洗淨，浸水15至20分鐘才可使用。

菜式建議：荷葉粥、荷葉飯及冬瓜荷葉茶

‧荷花

處理方法：不論是新鮮或曬乾的荷葉花瓣也可用來泡花茶。

茶飲建議：冬瓜荷葉荷花茶

文：黃詠賢

荷花、荷葉食譜及報道：

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