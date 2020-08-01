港區國安法｜羅冠聰facebook直播報平安　盼能自保安全 (23:50)

被警方以涉嫌違反《港區國安法》通緝的前香港眾志創黨主席羅冠聰，本港時間今晚（8月1日）在facebook直播報平安。他表示自己或身邊的人暫時未受實際要脅，個人精神狀態和身體都不錯，更笑言一個人生活，廚藝進步不少。但他說，根據內地執行國安法的方式，家人都會受波及，因此需要長時間觀察大家是否安好。他希望能夠在自己能力範疇保障自己安全，因不知何時會發生難以預計的事情。
他表示，至今沒有收到任何通緝文件或通知，他說自己被警方通緝的信息由內地官媒率先發布，難以界定自己是否正被通緝。他重申，現時是以個人身分、個人能力工作，沒有與任何香港人有任何形式合作，亦沒有收取任何資源、資金。
他在直播尾段叮囑大家要保重，「我們不知道邊一日要面對突然分開，連告別的時間都沒有」。他引述其喜歡的電影《少年Pi的奇幻漂流》提到，離別並不痛苦；沒有好好的告別，才令離別變得痛苦，呼籲大家珍惜與身邊人相處的時間。
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