新冠肺炎｜單日破新高7染疫者亡　屯門康和兩院友不治　伊院A6病房群組增一死 (23:35)

屬屯門康和群組的90歲女病人（個案2703）有長期病患，7月26日因發燒入院，情況持續惡化，延至今晚8時40分離世，是屯門康和一日內第二名離世院友；康和累計3名染疫院友不治。

另一晚上離世的92歲女病人（個案2246）來自伊利沙伯醫院A6內科病房感染群組，她患慢性心臟衰竭及糖尿病，7月12日因跌倒及發燒入院住A6病房，因同一病格內另一病人染疫，被列為密切接觸者，其後確診。她留院期間情況持續轉差，延至今晚8時08分離世。伊利沙伯醫院A6內科病房群組累計兩人死亡。

另外，聯合醫院一名八旬病人昨晚（7月31日）因氣促入院及接受新冠病毒檢測，今早離世後初步確診。

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