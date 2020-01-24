新冠肺炎｜單日破新高7染疫者亡　屯門康和兩院友不治　伊院A6病房群組增一死 (23:35)

今晚（8月1日）再有兩名新型冠狀病毒確診長者，分別屬屯門康和護老中心黃金分院群組，以及伊利沙伯醫院A6內科病房群組的九旬女病人不治。本港24小時內累計7名確診死亡，其中屯門康和單日有兩名院友離世。包括6名確診者和一名初步確診者，累計死者增至34人。自7月初爆發第三波疫情以來，已有27宗死亡個案。
屬屯門康和群組的90歲女病人（個案2703）有長期病患，7月26日因發燒入院，情況持續惡化，延至今晚8時40分離世，是屯門康和一日內第二名離世院友；康和累計3名染疫院友不治。
另一晚上離世的92歲女病人（個案2246）來自伊利沙伯醫院A6內科病房感染群組，她患慢性心臟衰竭及糖尿病，7月12日因跌倒及發燒入院住A6病房，因同一病格內另一病人染疫，被列為密切接觸者，其後確診。她留院期間情況持續轉差，延至今晚8時08分離世。伊利沙伯醫院A6內科病房群組累計兩人死亡。
另外，聯合醫院一名八旬病人昨晚（7月31日）因氣促入院及接受新冠病毒檢測，今早離世後初步確診。
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