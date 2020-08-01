新冠肺炎｜將軍澳醫院染疫男病人強行離開　一小時後返回 (23:55)

【23:55】將軍澳醫院表示，一名58歲男子今日到該院接受深喉唾液測試，得知初步結果呈陽性後拒絕入院並要求離開。醫護人員向他解釋，由於他測試結果呈初步陽性，必須入院接受隔離及治療。惟病人於晚上約7時半自行離開，醫護人員阻止不果，即時報警並通知衛生防護中心，醫院保安員亦在醫院附近範圍搜索，但沒有發現。病人於約一小時後自行回到醫院急症室，並被送到隔離病房接受治療。

【23:18】西貢區議員馮君安表示，收到相關消息，稱涉事男子不適到醫院檢查，接受快速測試後確診，懷疑因「太驚」而逃離醫院，促請院方或警方公布該病人逃走後有否到過哪些地方。馮君安指出，醫院門口到的士站有200米距離，擔心途中病人接觸到的人會有受感染風險。

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