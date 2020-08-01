新冠肺炎｜將軍澳醫院染疫男病人強行離開　一小時後返回 (23:55)

警方今晚（8月1日）7時許接報，將軍澳醫院一名感染新型冠狀病毒的58歲陳姓男子企圖離開醫院，聲稱要返回新蒲崗辦公室收拾財物。醫院職員見狀報警，警方稱在醫院門外截獲該名病人，當時他企圖登上的士離開。警方其後把病人交回醫院處理。
【23:55】將軍澳醫院表示，一名58歲男子今日到該院接受深喉唾液測試，得知初步結果呈陽性後拒絕入院並要求離開。醫護人員向他解釋，由於他測試結果呈初步陽性，必須入院接受隔離及治療。惟病人於晚上約7時半自行離開，醫護人員阻止不果，即時報警並通知衛生防護中心，醫院保安員亦在醫院附近範圍搜索，但沒有發現。病人於約一小時後自行回到醫院急症室，並被送到隔離病房接受治療。
【23:18】西貢區議員馮君安表示，收到相關消息，稱涉事男子不適到醫院檢查，接受快速測試後確診，懷疑因「太驚」而逃離醫院，促請院方或警方公布該病人逃走後有否到過哪些地方。馮君安指出，醫院門口到的士站有200米距離，擔心途中病人接觸到的人會有受感染風險。
新冠肺炎 相關報道：
今增125宗確診124屬本地感染 怡安閣直銷公司共17人確診
4周近2000本地個案 張竹君：防疫措施暫未見效 防護中心人手「當然唔夠」
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 將軍澳醫院