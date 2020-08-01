新冠肺炎｜瑪麗醫院繳費處女文員初步確診　負責收錢今早仍有上班 (23:10)

瑪麗醫院繳費處一名女文員，今日（8月1日）初步確診感染新型冠狀病毒。院方表示，該文員主要負責在S座一樓繳費處負責收費，今早仍有上班，工作期間全程佩戴口罩。醫院另外4名繳費處職員被界定為密切接觸者要檢疫；S座一樓繳費處明早9時起暫停服務至本月16日，病人可改往正院地下入院登記處或急症室繳費。
瑪麗醫院表示，涉事女文員7月31日因喉嚨痛、咳嗽、流鼻水，前往職員診所求醫，其深喉唾液樣本今午初步呈陽性，正等待進一步檢測結果。醫院感染控制組評估後認為，收費櫃枱與公眾有膠板分隔，職員收費時與公眾接觸有限。
上月屯門眼科中心4名職員確診感染新冠病毒，當中3名文員負責收錢、轉介信、身分證助病人登記，港大微生物學系講座教授袁國勇當時表示，若當中有病人是隱性患者，有可能藉這些物件將病毒傳給文員。
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