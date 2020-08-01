新冠肺炎｜瑪麗醫院繳費處女文員初步確診　負責收錢今早仍有上班 (23:10)

瑪麗醫院繳費處一名女文員，今日（8月1日）初步確診感染新型冠狀病毒。院方表示，該文員主要負責在S座一樓繳費處負責收費，今早仍有上班，工作期間全程佩戴口罩。醫院另外4名繳費處職員被界定為密切接觸者要檢疫；S座一樓繳費處明早9時起暫停服務至本月16日，病人可改往正院地下入院登記處或急症室繳費。