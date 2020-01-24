立法會選舉押後｜「押後具民意基礎」源自港研等民調　學者批選擇性引用「不要得」 (22:23)

特首林鄭月娥今日（8月1日）在商台節目《政經星期六》上重申，押後立法會選舉無政治考慮，不是因為「怕輸」，最重要考慮是香港市民的健康，「令更多人感染，長者重病、離世是不可接受」。她說，不是所有事都以民意為基礎，但引述民調稱有逾半數市民認為要押後選舉，故相信決定的民意基礎穩固。不過，香港民意研究所前日公布的民調顯示，有過半受訪者認為選舉應如期舉行。有學者批評林鄭月娥「選擇性」引用民調，做法「不要得」。
林鄭月娥引述的調查結果，與香港研究協會在7月27至29日進行的調查結果相若。本報向特首辦查詢林鄭月娥引述的民調機構，以及如何理解香港民意研究所的調查結果。特首辦回覆：「我們留意到媒體報道有不同機構就有關事宜進行調查，包括一國兩制研究中心及香港研究協會。」
中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林鄭月娥從來都不重視民意，舉例在反修例風波期間，她都不引述支持成立獨立調查委員會的民調。
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