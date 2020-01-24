立法會選舉押後｜「押後具民意基礎」源自港研等民調　學者批選擇性引用「不要得」 (22:23)

林鄭月娥引述的調查結果，與香港研究協會在7月27至29日進行的調查結果相若。本報向特首辦查詢林鄭月娥引述的民調機構，以及如何理解香港民意研究所的調查結果。特首辦回覆：「我們留意到媒體報道有不同機構就有關事宜進行調查，包括一國兩制研究中心及香港研究協會。」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林鄭月娥從來都不重視民意，舉例在反修例風波期間，她都不引述支持成立獨立調查委員會的民調。

立法會選舉 相關報道：

林鄭：押後選舉民意基礎穩固 並非怕輸

林鄭：有信心原定選舉日電子派票惟無法說服選管會 認真考慮境外投票

民主派議員譴責港府自製「真空年憲制漏洞」 招北京蹂躪民選議會制度

董建華相信港府經深思熟慮 理解尊重押後選舉決定