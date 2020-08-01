新冠肺炎｜武漢抗疫港商偕化驗師回港助化驗　稱未與港府談錢銀 (21:44)

國家衛生健康委員會（衛健委）今（8月1日）表示，7名「先遣隊」隊員將於明日（2日）來港協助實驗室相關工作；同時，曾在武漢抗疫的港商、武漢亞心總醫院董事長謝俊明已回港協助香港進行檢測。他接受本報訪問時表示，該院10至20名化驗師已抵港，期望本月15日或之前可以協助香港市民做核酸檢測。來自武漢的化驗師將到本港私人化驗所做化驗師助手，並由香港化驗師主責，但他仍需與香港政府協調，並找不同的私人化驗所商討。
謝俊明指出，周四（7月30日）已從武漢帶了5萬核酸檢測試劑來港，「這些試劑全是去歐盟、德國的」，尚待香港政府檢測認可，料下周一會有結果。至於帶員來港及提供試劑由誰「買單」，他說現階段未談及錢銀問題，僅與港府商討如何幫助做檢測。
國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前曾建議香港應全民篩查，謝俊明認為，全民檢測可找出「隱形病人」，令港人安心，但若要取鼻咽拭子樣本，需找地方讓市民排隊待取樣，會增加交叉感染風險。他建議由私家診所向市民派樽，待市民還樽，再交化驗所檢驗，但實際效果視乎本港私人化驗所的每日檢測量，以及中央政府和港府意願。「全民檢測要在兩周內完成才有意義，武漢就可以7日做10萬個檢測」，但難以確保香港可在兩周內完成。
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