新冠肺炎｜九龍城法院兩保安染疫　均由警方承辦商聘用 (20:00)

司法機構今日（8月1日）回應查詢表示，7月30日早上接獲警方通知，一名由警方承辦商聘用、負責九龍城裁判法院保安工作的保安員，其家屬初步確診新冠病毒，該保安員當晚亦初步確診。司法機構今早再接獲警方通知，一名由警方承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安主管初步確診。

司法機構表示，十分關注警方承辦商派到九龍城裁判法院工作的保安員情況，法院已安排進一步的清潔和消毒。據警方表示，衛生防護中心已指示涉事承辦商需接受檢測或列為密切接觸者要隔離的保安員名單。司法機構又稱，會繼續嚴格實施適當預防及人流管理措施。

新冠肺炎 相關報道：

今增125宗確診124屬本地感染 怡安閣直銷公司共17人確診

明愛醫院內科醫生初步確診 有接觸病人昨為最後上班日

4周近2000本地個案 張竹君：防疫措施暫未見效 防護中心人手「當然唔夠」

單日4長者離世 港泰累計7死 居柴灣七旬婦不治

醫管局料亞博一號館兩周住滿 場內護士用視像儀器與病人溝通