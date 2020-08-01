新冠肺炎｜九龍城法院兩保安染疫　均由警方承辦商聘用 (20:00)

九龍城裁判法院一名保安主管初步確診感染新型冠狀病毒。連同前日（7月30日）另一保安員在家人確診後染疫，九龍城裁判法院累計兩名保安確診，兩人最近一次於該法院工作的日期均為7月29日。
司法機構今日（8月1日）回應查詢表示，7月30日早上接獲警方通知，一名由警方承辦商聘用、負責九龍城裁判法院保安工作的保安員，其家屬初步確診新冠病毒，該保安員當晚亦初步確診。司法機構今早再接獲警方通知，一名由警方承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安主管初步確診。
司法機構表示，十分關注警方承辦商派到九龍城裁判法院工作的保安員情況，法院已安排進一步的清潔和消毒。據警方表示，衛生防護中心已指示涉事承辦商需接受檢測或列為密切接觸者要隔離的保安員名單。司法機構又稱，會繼續嚴格實施適當預防及人流管理措施。
新冠肺炎 相關報道：
今增125宗確診124屬本地感染 怡安閣直銷公司共17人確診
4周近2000本地個案 張竹君：防疫措施暫未見效 防護中心人手「當然唔夠」
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 九龍城裁判法院 保安 警方 編輯推介