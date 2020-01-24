新冠肺炎｜4周近2000本地個案　張竹君：防疫措施暫未見效　防護中心人手「當然唔夠」 (19:44)

張竹君說，每日有過百宗確診個案，數字「算是高處橫行少少」，暫未見政府的防疫措施有明顯成效；即使措施有效，但因新型冠狀病毒潛伏期長達兩周，故仍需時觀察。她又指出，由於確診者基數大，若當中有人去過較多人聚集的地方，疫情「隨時會再大爆發」。

今日新增125宗確診，當中124宗屬本地感染，其中62宗涉及親友聚會。張竹君稱相關家庭群組主要涉及同住家人和延伸家庭的祖父母、「姨媽姑爹」等，由於大家對新型冠狀病毒都沒有免疫力，故若當中有一人染疫，就可能傳染其他家人；加上不少人現時仍在周末如常聚會，包括在第三波疫情爆發兩三周後，「有些是（7月）廿幾號都有一些聚會、BBQ」等活動，「都會影響整個（疫情）控制措施」。她呼籲市民未來一兩星期暫停家庭聚會，以保持社交距離。

被問到最近11日以來累計逾千宗確診，衛生防護中心是否有足夠人手追蹤個案，張竹君承認「當然唔夠啦」，笑了一聲後再說「永遠都唔夠，因為永遠都可以做得更好」。她指出，以往一日只有一兩宗個案時「可能做得好徹底；現在（每日）有百幾二百個個案，好難話好似一兩個個案那種做法」。

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