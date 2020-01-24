新冠肺炎｜今增125宗確診124屬本地感染　明愛一內科醫生初步確診昨有上班 (16:40)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8月1日）在疫情記者會表示，截至今日凌晨零時，本港新增125宗新型冠狀病毒確診個案，124宗屬本地感染，其中有79宗本地個案與早前個案有關，45宗源頭不明；剩餘一宗屬輸入個案。本港連續第11日確診破百宗。
．明愛醫院一名醫生剛初步確診，其一名同住家人昨晚（7月31日）確診，該醫生今早喉嚨痛到急症室求醫，接受檢測後剛初步確診，院方正展開接觸追蹤，其最後上班日為昨日。
．聯合醫院一名88歲長期病患男病人，昨晚因氣促入院，獲安排入住單人病房，其後病情轉差，今早約5時半離世，其入院所做病毒檢測證實初步確診
．屯門醫院一名81歲長期病患男病人確診，他曾到急症室求醫，並於急症室病房逗留，院方展開接觸追蹤，兩名病人曾於同一病格，被列為緊密接觸者，一名病人正於屯門醫院隔離檢疫，另一名病人已出院，會交由衛生防護中心跟進。兩名清潔洗手間的員工當時沒穿著合適保護裝備，因此被列為緊密接觸者，會安排檢疫
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