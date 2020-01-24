新冠肺炎｜今增125宗確診124屬本地感染　怡安閣直銷公司共17人確診 (16:40)

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（8月1日）於疫情記者會報告3宗涉及醫生和院內病人確診或初步確診個案：明愛醫院內科醫生初步確診 有接觸病人昨為最後上班日

部分確診個案：

．62宗與家人、朋友相聚時受感染

．上水屠房群組：再多3人確診（個案3277、3278、3279）

．亞皆老街怡安閣直銷公司Star Global群組：再多7人確診（個案3295、3320、3321、3326、3350、3368、3369），連同昨日6宗確診和另外4人早前已確診（個案2289、2476、2722、2984），累計17人染疫。張竹君表示，該群組當中大部分人在Star Global工作，餘下一兩人是員工的密接觸者者。據衛生防護中心初步了解，參與公司培訓的20多人較高危，因當中不少人在活動中交談時沒戴口罩；另由於怡安閣地庫辦公室可容納百多人，該群組「爆發咁犀利」，故若找到相關者，要全部安排檢疫。她又說，發現群組內確診者多是20多至30多歲女性，可能因病情輕微、不覺自己有病，加上是「比較活躍的年紀」，故有較多活動，有可能繼續傳播病毒

輸入個案：

．從英國返港

另外，何婉霞表示，位於亞洲國際博覽館的社區治療設施今日中午正式啟用，而鯉魚門公園度假村已接收約200名病人；另二線隔離病房已接收約300名病情較穩定病人。詳情：醫管局料亞博一號館兩周住滿 場內護士用視像儀器與病人溝通

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