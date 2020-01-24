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新冠肺炎｜今增125宗確診124屬本地感染　怡安閣直銷公司共17人確診 (16:40)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8月1日）在疫情記者會表示，截至今日凌晨零時，本港新增125宗新型冠狀病毒確診個案，124宗屬本地感染，其中有79宗本地個案與早前個案有關，45宗源頭不明；剩餘一宗屬輸入個案；另有70多宗初步確診。本港連續第11日確診破百宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（8月1日）於疫情記者會報告3宗涉及醫生和院內病人確診或初步確診個案明愛醫院內科醫生初步確診　有接觸病人昨為最後上班日

部分確診個案：

．62宗與家人、朋友相聚時受感染

．上水屠房群組：再多3人確診（個案3277、3278、3279）

．亞皆老街怡安閣直銷公司Star Global群組：再多7人確診（個案3295、3320、3321、3326、3350、3368、3369），連同昨日6宗確診和另外4人早前已確診（個案2289、2476、2722、2984），累計17人染疫。張竹君表示，該群組當中大部分人在Star Global工作，餘下一兩人是員工的密接觸者者。據衛生防護中心初步了解，參與公司培訓的20多人較高危，因當中不少人在活動中交談時沒戴口罩；另由於怡安閣地庫辦公室可容納百多人，該群組「爆發咁犀利」，故若找到相關者，要全部安排檢疫。她又說，發現群組內確診者多是20多至30多歲女性，可能因病情輕微、不覺自己有病，加上是「比較活躍的年紀」，故有較多活動，有可能繼續傳播病毒

輸入個案：

．從英國返港

另外，何婉霞表示，位於亞洲國際博覽館的社區治療設施今日中午正式啟用，而鯉魚門公園度假村已接收約200名病人；另二線隔離病房已接收約300名病情較穩定病人。詳情：醫管局料亞博一號館兩周住滿　場內護士用視像儀器與病人溝通

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