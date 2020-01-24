立法會選舉押後｜民主派議員譴責港府自製「真空年憲制漏洞」　招北京蹂躪民選議會制度 (15:00)

聲明強調，立法會選舉屬本地自治範疇，是高度敏感、區隔「兩制」的關鍵憲制框架。發出聯合聲明的22名民主派立法會議員指出，林鄭月娥提出押後選舉的理由，全部都可以因應疫情循本地法律層面作特別安排，包括召開現屆立法會緊急會議審議立法，以減少政治震盪。惟林鄭月娥以「可能遭受本地司法挑戰」為由，排除依法如期9月舉行的所有可能，以《緊急法》押後選舉一年，「捅出致命的憲制漏洞」，「完全交由北京僭建規矩、私定方圓」，憂導致「任何惡法劣政都可以借機通過」，甚至造成「萬年議會」。

民主派議員批評，港府就立法會「真空期」安排「尋求人大為立法會未來一年一錘定音」，是動搖高度自治的憲制根基，等同將香港命運二度交出，對此痛心疾首。

另外，政府人員協會發表聲明，稱立法會選舉是大型公眾活動，會增加新冠病毒病毒人傳人風險，威脅公共衛生，故支持押後立法會選舉一年。

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