新冠肺炎｜醫管局料亞博一號館兩周住滿　場內護士用視像儀器與病人溝通 (15:14)

醫管局護理服務部總護士長梁明解說，確診者從特定入口進入1號館，先在旁登記、取病人手帶，再到護士站做簡單問診及見醫生。每個確診者會獲派一張印有QR Code的卡，場邊有8台「E-Health station」，確診者每天可自行檢測血含氧量、體溫、血壓、心跳，而檢測指數會在2號展館外的中央控制中心熒幕顯示。

有別於醫院有醫生巡房，李立業表示，亞博護士每日最少一次在場外透過視像儀器與病人溝通，有需要才會入內接觸個別病人，不會巡房。李立業指出，現有14名醫生、50名護士、20位醫護助理、8名文職在場當值，下周六醫生將增至28人。他又稱1號展館內，男女病人獲分配不同區域的病房，病人不可進入異性區域，但在場內其他位置可自由行走。場內亦設有X光室，確診者需每天留下深喉唾液樣本、隔日照X光及每3天驗血。

本報記者在現場觀察，看見場內有通道天花滴水。亞博回覆查詢稱，滴水由溫差所致。

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