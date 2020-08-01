調查：葵青區九成兒童照顧者支持增設親子友善設施 (14:45)

兩個組織於6月29日至7月22日期間進行調查，以隨機方式在網上及擺放街站收集292份葵青區兒童照顧者的問卷。調查結果顯示，約九成受訪者支持在公共交通、公園及商場增設親子友善設施，包括在巴士車廂內增設暫放嬰兒車位置及較寬闊的親子優先座；在戶外兒童遊樂場增設兩種高度的洗手盆，讓兒童清潔雙手，並加設成人健體器材，讓照顧者在看管時可做伸展運動紓緩筋肌勞損，以及在商場洗手間增設親子廁所、兒童廁格及育嬰室，方便家長解決帶着兒童外出時的生理需要。

育有兩名年幼子女的馮女士稱，平時大多帶子女去荃灣愉景新城，因商場內設置大型遊樂場讓兒童玩耍，方便照顧小朋友，她說，葵青區內缺少有親子友善設施的商場。

葵青社區親子友善關注組成員陳永強表示，現時康文署在各區均有提供兒童遊戲室，葵青區則只有青衣設有兒童室內遊戲室，而葵涌、葵興及葵芳均沒有兒童室內遊戲室，建議政府盡快於區內體育館或政府服務大樓增設兒童室內遊戲室，幫助兒童照顧者減輕照顧壓力。

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