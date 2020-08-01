天氣｜天文台改發一號風球 (21:11)

晚上9時，熱帶低氣壓森拉克集結在香港之西南偏西約760公里，料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過北部灣。天文台表示，受森拉克的外圍雨帶影響，本港仍間中有狂風驟雨，海面有湧浪；隨着森拉克遠離本港，本港風力正逐漸減弱，當森拉克對香港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【18:45】熱帶低氣壓森拉克正遠離本港，本港風力逐漸減弱，天文台會在未來兩三小時內發出一號戒備信號，取代三號強風信號。

受森拉克的外圍雨帶影響，本港仍間中有狂風驟雨。

【17:30】天文台表示，熱帶低氣壓森拉克正逐漸遠離本港，其外圍雨帶仍會影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。預料三號強風信號會在晚間維持一段時間。當本港風力減弱時，天文台會考慮發出一號戒備信號，取代三號強風信號。

【13:04】天文台今日（8月1日）下午12時45分表示，位於海南島附近的熱帶低氣壓集結在香港之西南約650公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過海南島南部一帶，移向北部灣。

天文台亦稱，該熱帶低氣壓逐漸遠離本港，下午會於海南島南部登陸或掠過。其外圍雨帶仍會影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在日間維持。

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