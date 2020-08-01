新冠肺炎｜全日禁堂食致市民無處開飯　林鄭承認有疏漏：非常唔好意思 (13:20)

林鄭月娥指出，7個月以來每次推行減少社交接觸及管控出入境的措施都面對很多考慮，飲食業情況特別困難，因香港有很多「無飯家庭」，一日三餐在外解決。她承認在公共衛生、企業承受程度和市民需要之間未做好平衡，希望市民諒解政府推出措施時不可能百分百掌握效果如何，亦可能有疏漏，但政府有勇於改善的精神。

對於有市民認為政策朝令夕改，她表示，過去一年政府做很多事情都經常出現這種狀況，當政府按部就班，就有人認為是「擠牙膏」；若做得不好，從善如流，就有人認為是「朝令夕改」。她說，政府會以市民利益為依歸，呼籲大家放下分歧、同心抗疫，遵守政府防疫要求。

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