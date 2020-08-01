新冠肺炎｜伊院及屯院各有一名確診長者不治　累計29死 (12:01)

伊利沙伯醫院的79歲男病人（個案2896）有長期病患，7月27日因咳嗽入院接受治療。屯門醫院的89歲女病人（個案2705）亦有長期病患，7月26日因發燒入院接受治療。

兩名病人的情況持續惡化，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復蘇術。伊利沙伯醫院的病人延至昨晚（7月31日）11時44分離世，屯門醫院的病人今日凌晨零時20分離世。院方稱，對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

根據衛生防護中心資料，個案2896為慈雲山慈民邨民裕樓居民；個案2705為屯門新墟康和護老中心黃金分院院友。康和護老中心黃金分院至少有32名院友染疫，當中累計2死、4人危殆及2人嚴重。

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