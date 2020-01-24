新冠肺炎｜國家衛健委組內地核酸檢測支援隊　先遣隊明來港協助實驗室工作 (11:45)

本港第三波新冠病毒疫情未受控，國家衛生健康委員會今（8月1日）表示，因應港府要求，組建「內地核酸檢測支援隊」，近期將赴港協助港府展開抗疫工作，其中7名「先遣隊」隊員將於明日（2日）來港協助實驗室相關工作。國家衛健委亦組建「內地方艙醫院支援隊」，協助亞洲國際博覽館改裝為治療設施的工作。
首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省的公立醫院選派約60名臨牀檢驗技術人員組成，其中7名隊員將率先來港。支援隊的隊長來自廣東省衛健委，曾擔任該省支援武漢醫療隊總指揮。國家衛健委稱，這是首批中央政府派出支持香港抗疫的內地專業隊伍，之後將根據港府需要，調配內地醫療資源予香港。
「內地方艙醫院支援隊」則由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，包括醫院院長、護理、建築和設計專家等，為改裝亞洲國際博覽館的工作提供設計、營運及管理經驗的建議。
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