新冠肺炎｜國家衛健委組內地核酸檢測支援隊　先遣隊明來港協助實驗室工作 (11:45)

首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省的公立醫院選派約60名臨牀檢驗技術人員組成，其中7名隊員將率先來港。支援隊的隊長來自廣東省衛健委，曾擔任該省支援武漢醫療隊總指揮。國家衛健委稱，這是首批中央政府派出支持香港抗疫的內地專業隊伍，之後將根據港府需要，調配內地醫療資源予香港。

「內地方艙醫院支援隊」則由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，包括醫院院長、護理、建築和設計專家等，為改裝亞洲國際博覽館的工作提供設計、營運及管理經驗的建議。

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