德國暫停與港引渡協議　中方反對：違反國際法、干涉內政 (08:50)

馬斯指出，香港政府取消12名非建制立法會參選人的選舉資格，並押後選舉至明年9月，是再一次侵犯香港的公民權利。

中國駐德國使館回應，香港特區政府基於當前新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻而推遲第七屆立法會選舉，是保護香港市民健康和生命安全的負責任之舉，這一決定符合憲法、《基本法》和香港法律，體現了對香港市民生命健康安全的責任擔當，順應了主流民意。

使館表示，香港選舉主任對一些人參選立法會做出提名無效的決定，是嚴格根據《基本法》、《港區國安法》和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規；香港特區立法機關承擔重要憲制責任，絕不容許這些人登堂入室，肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。

（路透社/中國駐德國使館）

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