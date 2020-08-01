天氣｜三號風球生效　天文台料明日多雲有狂風驟雨 (16:30)

本港地區今晚（8月1日）及明日天氣預測，初時吹清勁至強風程度東至東南風，離岸及高地間中吹烈風。明日風勢逐漸緩和，大致多雲，間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。海面有大浪及湧浪。

展望隨後兩三日間中有大驟雨及雷暴，下周後期驟雨逐漸減少。

天文台：熱帶低氣壓漸遠離本港 料日間維持三號風球（13:04）

【07:20】上午7時20分，天文台錄得氣溫28.5度，相對濕度84%。三號強風信號熱帶氣旋警告及雷暴警告現正生效。

過去數小時，該熱帶低氣壓穩定地移向海南島，並將於中午前後在海南島登陸。該熱帶低氣壓正逐漸遠離本港，但其外圍雨帶仍持續影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。預料三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

在過去一小時，大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時62及59公里，最高陣風分別超過每小時82及79公里。

預測本港地區今日吹清勁至強風程度東至東南風，初時離岸及高地間中吹烈風。多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度，海面有大浪及湧浪。

展望明日間中有大驟雨及狂風雷暴，隨後兩三日仍然有驟雨。