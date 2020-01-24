立法會選舉押後｜6專家拒評疫情對選舉影響　有稱國安法下不能批評政府決定 (23:17)

林鄭月娥稱選舉「高度敏感」，「專家沒興趣處理政治」，她完全沒直接與4名專家顧問商討。有政府專家向本報強調，只與林鄭月娥談疫情，從沒有直接或間接討論疫情與選舉關係。

本報近日向7名專家查詢，疫情是否嚴峻到要押後選舉的階段，6人沒回覆、拒回應或不願具名被報道，唯獨醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，選舉有風險，由市民決定能否承擔。

有專家則說，在《港區國安法》下不能批評任何港府決定；又指出該法例危及學術自由，有不少同事因國安法考慮離港，相信本港大學研究的高水準會逐步下降。

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