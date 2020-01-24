港區國安法｜消息：警首引國安法通緝羅冠聰鄭文傑黃台仰等6人　涉勾結外國勢力、煽動分裂國家 (23:41)

據悉，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑和黃台仰被指涉及「煽動分裂國家罪」，劉康和朱牧民則涉「勾結外國勢力危害國家安全罪」。

羅冠聰在facebook發文表示，從新聞媒體得知自己將被香港警方以國安法通緝，稱完全不知自己的「罪名」是甚麼，亦覺得「欲加之罪，何患無辭？或者最終的答案，只是因為太愛香港」。他重申，自己所有在海外的倡議工作是以個人身分而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益。他亦稱，離港後已沒有聯絡親人，並正式與他們斷絕關係，不再往來。

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