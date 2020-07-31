立法會選舉押後｜選管會：理解尊重政府決定　會配合實務安排 (22:50)

特首林鄭月娥今晚（31日）宣布，由於本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，故將原定9月6日舉行的立法會選舉押後一年，至明年9月5日舉行。選舉管理委員會表示理解及尊重政府決定，並會配合押後選舉的實務安排；並提醒所有參選人妥存所有選舉開支相關單據，選舉事務處會與政制及內地事務局及相關部門協調後，另行公布計算選舉開支等安排。
選管會發言人表示，選管會曾於7月28日去信特首，表達關注疫情對選舉的影響。發言人稱，原定9月6日投票日當天，選舉事務處會在全港設立超過610個一般投票站，服務逾226萬名合資格選民，投票站內外因大量人群聚集而難以保持安全社交距離。
選管會又指出，在投票日前的一個月內，選舉事務處要為逾3萬名工作人員安排40多場大型培訓，這亦涉及大量人群聚集。現行法例規定傳統功能界別及區議會（第二）功能界別（超級區議會）選舉須安排集中點票，加上點票要公開進行，選舉事務處擬設的中央點票站預計容納候選人、傳媒及公眾等近1萬人通宵觀察點票，加上中央點票站工作人員會有大量文件交收，亦難以保持社交距離。
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