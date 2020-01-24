立法會選舉押後｜參選被DQ現任議員真空期可否續任？　林鄭月娥：未研究 (19:21)

林鄭月娥稱若處理「真空期」，「常理來說」最務實的方法是延長第六屆立法會任期一年。她強調特區政府依法辦事，立法會選舉參選人的提名是否有效，與「令現任立法會議員不能繼續擔任立法會議員」是兩回事，要看是否有足夠法律基礎處理。

林鄭月娥稱，若人大常委會決定在立法會「真空期」延續第六屆會期，部分於今屆會期未能完成二讀及三讀通過的撥款項目，相信可交回立法會繼續審議，而毋須「重新嚟過」。

律政司長鄭若驊補充，選舉主任決定某一參選人是否符合提名資格時，是考慮其參選時有無意願繼續擁護《基本法》及效忠香港特別行政區。她亦稱，2021年立法會選舉是「全新」的選舉，故被「DQ」（取消資格）的人仍可再報名，選舉主任會再按相關條例決定他們是否符合參選資格。

12名非建制參選人昨午（30日）收到選舉主任通知，選舉提名被裁定無效，為歷來最大規模DQ，其中包括4名尋求連任的第六屆立法會議員：公民黨楊岳橋（新界東）、郭家麒（新界西）、郭榮鏗（法律界）以及梁繼昌（會計界）。

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