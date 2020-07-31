司機襲警罪成判囚一個月　獲准保釋候上訴 (20:30)

被告施振英 （61歲）報稱家庭司機，控罪指稱他今年1月19日在中環遮打道及會所街交界襲擊正執行職務的警員A。

裁判官香淑嫻裁決時指出，現場情況混亂，雖然呈堂片段沒有拍下事發一刻，但被襲警員及另一名證人警員的證供清晰簡單，能說出與被告糾纏時面對面、視線不受阻礙，清楚看見被告有用雙手推警員胸口，因此兩警員「不可能搞錯施襲者」，相信他們是誠實可靠的證人，裁定被告襲警罪罪成。

辯方求情時強調，被告無預謀行事，無證據顯示被告或會引起更大騷動，而受襲警員亦無受傷；反而被告卻因此事令頭部留有永久傷痕。

惟香官判刑時稱，事發時有過千示威者佔用馬路，警方已作一輪驅散，令大部分人返回行人路；但被告慢條斯理走出馬路，又不聽警員勸喻，「明顯是挑釁行為」，但考慮被告「活咗61年人」、事主無受傷等，判處被告監禁1個月。

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