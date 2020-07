【19:56更新】刑事檢控專員梁卓然今日(31日)向律政司發內部電郵,稱自己本周已向律政司請辭,今年年底離職。他在電郵中稱,和律政司長鄭若驊在刑事檢控科的運作上有很多意見不合的地方(do not see eye to eye with the SJ on the running of PD),情況久未改善。本報正向律政司查詢。