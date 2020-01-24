新冠肺炎｜伊院屯院各一染疫病人曾住普通病房　東區醫院護士上門探訪確診者後要檢疫 (17:55)

染疫病人入住醫院普通病房個案：

．伊利沙伯醫院一名有長期病患的71歲女病人，7月29日因頭暈入住伊院內科病房，當時情況穩定、無發燒、無感染病徵。7月30日病人不適情況加重，轉送監察病房，當晚初步確診。她在內科病房時同病格的10名病人列為密切接觸者要檢疫；病房醫護人員因已穿戴合適個人防護裝備，亦無進行高風險程序，故毋須列密切接觸者

．屯門醫院一名有長期病患的81歲男病人昨（30日）確診。他於7月24日曾到屯門醫院求醫及入住急症室的病房，當日獲安排出院；7月27日及30日亦曾到該院急症室求醫。醫院正追蹤病人的接觸者，相關設施已消毒

何婉霞指出，東區醫院一名腫瘤科外展護士於7月13日及20日，到一名病人家中進行家居探訪及提供紓緩治療，當時護士有戴口罩，但病人無戴口罩。醫院事後接獲通知，該病人與丈夫及家傭均確診，故上門的外展護士要列為密切接觸者及接受檢疫。該護士最近一次工作日期為7月29日，其昨日的深喉唾液測試結果為陰性。何婉霞呼籲病人在外展醫護人員上門時，與家人都要戴口罩。

另外，威爾斯親王醫院昨晚8時15分有火警鐘誤鳴，深切治療部8間負壓病房的抽風及冷氣系統暫停，經機電工程署人員檢查後，兩個系統分別於昨晚8時半及8時50分恢復正常運作。事發時涉事病房有5名新型冠狀病毒確診者留醫，由於病房一直無開門、無病人出入，房內無進行霧化程序，且醫護人員有戴N95呼吸器及穿上合適個人保護裝備，故醫管局評估感染風險低。

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