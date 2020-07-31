被16歲前男友發裸照　13歲女童偕多人施襲判感化令 (20:00)

4人皆呈上多封求情信。辯方為裸照被發放的13歲女童求情表示，被告知道行為不對，已反省，她因結識損友一時衝動犯案；女童感化報告正面，父母亦願多加配合指導。裁判官水佳麗最終判她接受12個月感化令，並囑咐她：「如果你結交男朋友，但他沒多久就索取裸照，你要想一想，到底他是真誠喜歡自己，還是只對女性身體有興趣呢？」水官亦認為被告沒預備好談戀愛，因她仍未能「帶眼識人」。

辯方另替15歲男被告求情稱，他雖有黑社會背景，亦有其他官司在身，但他已反省。被告在求情信憶述父親探監時曾落淚，令他對犯事十分後悔。他被判18個月感化令，其間須在青少年院住9個月。水官判刑時勸喻被告勿參與黑社會，或會有惡果，「如果你人生志願是坐監，你（參與黑社會）絕對可夢想成真」。

其餘兩名女童被判接受12個月感化令。此案另有兩名男被告早前申請暫緩答辯，其案件押後至9月10日再訊。

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