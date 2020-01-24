立法會選舉｜林鄭月娥宣布引《緊急法》　押後立法會選舉一年至明年9月5日 (18:41)

【18:41更新】特首林鄭月娥今日（31日）召開記者會，宣布受新型冠狀病毒疫情影響，決定引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》），將原定今年9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至明年9月5日，她形容這是抗疫7個多月以來最艱難的決定，亦表示有關決定獲中央人民政府支持。
林鄭月娥表示，由於《基本法》列明立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期為4年，而緊急規例只能把第七屆立法會選舉日期推遲一年，未能處理立法會未來一年將出現「真空期」的問題，故她向中央人民政府呈交緊急報告，尋求支持和指示，並已獲國務院回覆，支持特首會同行政會議基於公眾利益和香港實際情況，推遲第七屆立法會選舉一年；中央人民政府會就如何處理立法機關空缺的問題，提請全國人民代表大會常務委員會作決定。
林鄭：未來一年應爭取處理選舉安排
林鄭月娥又說，未來一年應爭取處理選舉安排，一旦本港明年不幸再面對疫情等情況，可以有能力處理而毋須押後選舉。
律政司長鄭若驊稱，2020年立法會選舉所有選舉事宜將不再有效，選舉主任毋須再履行在《選舉法》所訂下的職能，意味選舉主任工作在明日（8月1日）完結。政制及內地事務局長曾國衞補充，選舉主任及參選人仍須履行責任，備妥供公眾查閱的文件。
自1998年至2020年，香港共有六屆立法會，任期分別為：
第六屆立法會（2016至2020年9月30日）
第五屆立法會（2012至2016年）
第四屆立法會（2008至2012年）
第三屆立法會（2004至2008年）
第二屆立法會（2000至2004年）
首屆立法會（1998至2000年）
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