立法會選舉｜林鄭月娥宣布引《緊急法》　押後立法會選舉一年至明年9月5日 (18:41)

林鄭月娥表示，由於《基本法》列明立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期為4年，而緊急規例只能把第七屆立法會選舉日期推遲一年，未能處理立法會未來一年將出現「真空期」的問題，故她向中央人民政府呈交緊急報告，尋求支持和指示，並已獲國務院回覆，支持特首會同行政會議基於公眾利益和香港實際情況，推遲第七屆立法會選舉一年；中央人民政府會就如何處理立法機關空缺的問題，提請全國人民代表大會常務委員會作決定。

林鄭：未來一年應爭取處理選舉安排

林鄭月娥又說，未來一年應爭取處理選舉安排，一旦本港明年不幸再面對疫情等情況，可以有能力處理而毋須押後選舉。

律政司長鄭若驊稱，2020年立法會選舉所有選舉事宜將不再有效，選舉主任毋須再履行在《選舉法》所訂下的職能，意味選舉主任工作在明日（8月1日）完結。政制及內地事務局長曾國衞補充，選舉主任及參選人仍須履行責任，備妥供公眾查閱的文件。

自1998年至2020年，香港共有六屆立法會，任期分別為：

第六屆立法會（2016至2020年9月30日）

第五屆立法會（2012至2016年）

第四屆立法會（2008至2012年）

第三屆立法會（2004至2008年）

第二屆立法會（2000至2004年）

首屆立法會（1998至2000年）

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