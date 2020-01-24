新冠肺炎｜今增121宗確診　118屬本地感染　亞皆老街直銷公司6人染疫 (16:40)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，亞皆老街怡安閣一間售賣紅酒和化妝品的直銷公司Star Global爆發辦公室感染。

Star Global群組：

．早前已有兩人（個案2546及3102）染疫

．今日新增4宗確診（個案3154、3165、3205及3224），另有最少5宗初步確診個案

．20多名Star Global人員於周一（27日）曾到太子一大廈進行培訓課程

．由於該公司有一個可容納約100人進行直銷及培訓的地庫，故會交警方協助追蹤相關者檢疫

涉院舍個案：

．屯門新墟康和護老中心（黃金分院）群組：新增3人確診（個案3153，86歲男子；個案3215，91歲女子；個案3260，59歲男子）

．鑽石山志蓮日間護理中心一名工作人員確診，中心已暫時關閉，10多名與確診者曾一同用膳的員工要入檢疫中心

．位於粉嶺的香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心，早前已有兩人確診，今日多一名院友初步確診，與其同住的院友要檢疫；其他院友經檢測對新型冠狀病毒呈陰性

．明愛賽馬會荔景社會服務中心一名導師確診

部分新增確診個案：

．旺角雅蘭中心稻香群組：新增一宗確診（個案3163，57歲女子）

．堅城（梁氏）建築有限公司群組：新增一名於7月28日入住檢疫中心的人確診；另堅城辦公室設於觀塘創紀之城3期11樓，大廈一名曾清潔11樓廁所的清潔工亦確診（個案3198，63歲女子）

．新城電台群組：新增兩宗確診（個案3193，64歲男子；個案3194，63歲女子）；連同早前個案，群組至今有8人確診

．新增一名的士司機確診（個案3176，59歲男子），經運輸及房屋局為的士司機安排的大型免費檢測驗出

昨晚（30日）一名居於何文田太平道2號太平花園的新型冠狀病毒確診女子偕男友人一度離開，據衛生防護中心資料，個案2974是一名37歲本地女子，她曾與兩名已確診的朋友吃飯。張竹君表示，該確診女病人（個案2974，37歲）離開何文田寓所兩小時，原因是她表示要外出購物以準備入院。張竹君表示，雖然確診病人未送院前離開住所不會違法，但勸喻確診患者等候送院期間不要外出。相關報道：太平花園確診者深夜離開寓所2小時 管理處報警 警一度拒受理

今日新增3宗輸入個案，包括一名菲律賓來港的外傭、一名印度來港的海員，以及一名墨西哥商人。

另外，醫管局總行政經理何婉霞指出，現有約100多名確診及初步確診者正等待入院。另外，截至今日中午：共有1187名病人留院隔離，危殆患者有43人，39人情況嚴重，1105人病情穩定；負壓病牀使用量為75.8%；負壓病房使用量則為79.6%。

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