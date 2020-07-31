外婆認誤殺外孫判囚5年　官稱被告受精神病影響犯案屬悲劇 (15:45)

任職兼職清潔工的被告簡桂芳（55歲）原被控前年3月18日，在香港謀殺外孫鄭霆軒（終年6歲），她早前改為認誤殺罪。

辯方求情指出，被告受精神病影響，錯誤地以為事主患精神病，事主生母亦已原諒被告。惟法官杜麗冰形容自己沒被打動，稱事主生母應負上部分責任，又形容她明知被告有問題，仍將兒子交對方照顧，且不提供任何支援，導致被告需從事3份工作應付日常開支。

杜官稱，根據被告最新的精神報告，醫生認為被告在1993年患急性精神錯亂的情況，與本案有相似之處，包括被告短時間內發展出他殺念頭、同樣與照顧年幼的孩子有關等。醫生認為被告的情況令人極之憂慮，顯示被告缺乏同情心，傾向採取極端手法解決問題，對司法制度和道德價值亦錯誤理解。杜官認為，被告雖有長期精神病史，但其性格亦有缺陷。

杜官又指出，被告人格有問題，要求標準過高，連成年人亦難以應付，更遑論一名6歲小孩，認為事主「坐唔定」等表現，只是他唯一可作出應對的反應。

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