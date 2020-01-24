立法會選舉．DQ｜選舉主任要求「信奉」基本法　黃之鋒質疑上升至宗教程度 (15:30)

黃之鋒反駁選舉主任，稱她重新定義「擁護基本法」，說參選人須支持、推廣及信奉基本法，他尤其點出「信奉」一項是本次選舉才出現，質疑《基本法》是否上升至宗教程度。

另外，黃之鋒稱選舉主任再次將他與已解散的香港眾志綑綁，批評以過去的政治聯繫裁斷參選資格不合理。他亦提及新界東參選人、《香港民族論》編者之一李啟迪改變政治立場，質疑選舉主任會如何處理。

黃之鋒認為，民建聯等建制派也沒料到會有如此大規模的DQ，否則應會派更多人參選。他並稱，有參選人因與其他380多名區議員聯署聲明，反對國安法而被DQ。該聯署涵蓋絕大部分民主派區議員，包括許智峯、涂謹申等參選人。

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