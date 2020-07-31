立法會選舉．DQ｜楊岳橋：立法會或一段時間不再有公民黨代表 (12:28)

立法會選舉12名非建制參選人昨（30日）收到選舉主任通知，選舉提名被裁定無效，包括公民黨4人。公民黨黨魁楊岳橋今早（31日）在商台節目稱，收到選舉主任的查問信時，隱約感覺全黨參選人被DQ（取消參選資格）的可能性高，雖然目前黨內還有兩人未被DQ，即參選九龍東的譚文豪及飲食界的林瑞華，惟「只是時間問題」，認為立法會有可能至少一段時間不再有公民黨代表。
楊岳橋表示，連會計界現任議員梁繼昌這類溫和、富經驗、服務香港多年的人也被DQ，質疑政權想把立法會變成橡皮圖章、「人大化」，毋須反對聲音。對於選舉主任質疑他非真誠擁護《基本法》，楊岳橋稱與選舉主任素未謀面，對方竟然能閱讀其心路歷程，他表示驚訝。
倘立法會選舉押後，楊岳橋估計被DQ的現任議員未必可以參與過渡期間的緊急會議。
立法會選舉．DQ 相關報道：
大規模DQ 溫和派同禁入閘 非建制12人昨收信 政府列「5宗罪」
相關字詞﹕立法會 香港立法會議員 立法會選舉 立法會2020 立法會選舉2020 立法會最新消息 立法會選舉2020提名期 dq議員名單 dq議員原因 楊岳橋 郭榮鏗 郭家麒 鄭達鴻 鄭錦滿 黃之鋒 岑敖暉 袁嘉蔚 梁晃維 何桂藍 劉頴匡 梁繼昌 編輯推介