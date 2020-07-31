立法會選舉．DQ｜楊岳橋：立法會或一段時間不再有公民黨代表 (12:28)

楊岳橋表示，連會計界現任議員梁繼昌這類溫和、富經驗、服務香港多年的人也被DQ，質疑政權想把立法會變成橡皮圖章、「人大化」，毋須反對聲音。對於選舉主任質疑他非真誠擁護《基本法》，楊岳橋稱與選舉主任素未謀面，對方竟然能閱讀其心路歷程，他表示驚訝。

倘立法會選舉押後，楊岳橋估計被DQ的現任議員未必可以參與過渡期間的緊急會議。

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