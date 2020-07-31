新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:30)

○黃大仙區

慈雲山中心

香港九龍貝爾特酒店

樂富廣場

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

順天邨熟食亭 天發粥麵小廚

晨光大廈 譚仔三哥米線

○沙田區

新城市廣場三期 Isaac Toast

美田商場

○深水埗區

石硤尾商場

東蘭閣 龍寶酒家

海關船隊基地

○油尖旺區

圓方

佐敦道46號 譚仔三哥米線

嘉康中心

雅蘭中心

南洋中心 百樂門宴會廳

半島中心 德興酒家

新世紀廣場 Outback Steakhouse

仕德福山景酒店

○屯門

富泰商場

屯門康麗花園商場

賽馬會屯門盲人安老院

○九龍城區

世界殯儀館

香港浸信會醫院

翔龍灣廣場

香港電台廣播大廈

峰景軒

黃埔號

○灣仔區、東區

合和中心 薈軒

莊士企業大廈 星月居

養和醫院

東角中心

海港中心 Triple O's by White Spot

置家中心

鵝頸街市

新都城大廈

太古城中心

漁灣街市

○大埔

奇華生產中心

昌運中心

慈山寺

新達廣場 敏華冰廳

○西貢

將軍澳廣場

富康花園商場

TKO Gateway

尚德廣場

香港九龍東皇冠假日酒店

○葵青

青衣南消防局

恆亞中心

荔景村日景樓 復興粥麵專家

葵芳廣場 客滿庭

美華工業大廈

○荃灣

大鴻輝（荃灣）中心

荃灣街市

象山商場

○南區

香港瑞思酒店

○北區

石湖墟市政大廈

上水屠房

龍豐花園商場

○元朗

福宏街8號

○中西區

太子大廈

海富中心1座

五福大廈 Little Creatures

卿旺大廈 翠湖海鮮酒家

資料來源：衛生防護中心（截至7月31日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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