新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:30)

本港今（31日）新增121宗新型冠狀病毒確診個案，118宗為本地個案。本文整理近7天（25至31日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增121宗確診 118屬本地感染 亞皆老街直銷公司6人染疫
○黃大仙區
慈雲山中心
香港九龍貝爾特酒店
樂富廣場
○觀塘區
鯉魚門市政大廈
順天邨熟食亭 天發粥麵小廚
晨光大廈 譚仔三哥米線
○沙田區
新城市廣場三期 Isaac Toast
美田商場
○深水埗區
石硤尾商場
東蘭閣 龍寶酒家
海關船隊基地
○油尖旺區
圓方
佐敦道46號 譚仔三哥米線
嘉康中心
雅蘭中心
南洋中心 百樂門宴會廳
半島中心 德興酒家
新世紀廣場 Outback Steakhouse
仕德福山景酒店
○屯門
富泰商場
屯門康麗花園商場
賽馬會屯門盲人安老院
○九龍城區
世界殯儀館
香港浸信會醫院
翔龍灣廣場
香港電台廣播大廈
峰景軒
黃埔號
○灣仔區、東區
合和中心 薈軒
莊士企業大廈 星月居
養和醫院
東角中心
海港中心 Triple O's by White Spot
置家中心
鵝頸街市
新都城大廈
太古城中心
漁灣街市
○大埔
奇華生產中心
昌運中心
慈山寺
新達廣場 敏華冰廳
○西貢
將軍澳廣場
富康花園商場
TKO Gateway
尚德廣場
香港九龍東皇冠假日酒店
○葵青
青衣南消防局
恆亞中心
荔景村日景樓 復興粥麵專家
葵芳廣場 客滿庭
美華工業大廈
○荃灣
大鴻輝（荃灣）中心
荃灣街市
象山商場
○南區
香港瑞思酒店
○北區
石湖墟市政大廈
上水屠房
龍豐花園商場
○元朗
福宏街8號
○中西區
太子大廈
海富中心1座
五福大廈 Little Creatures
卿旺大廈 翠湖海鮮酒家
資料來源：衛生防護中心（截至7月31日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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