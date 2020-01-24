新冠肺炎｜梁卓偉：最大問題未堵不明個案　政策要貼地外國禁足港不可照倒模 (23:00)

據港大分析，反映本地個案感染的病毒基本繁殖率由6月底突破4，即1人可傳染4人，持續跌至今日低於1，但今日確診個案再破新高，達149宗。梁卓偉向本報解釋，病人有潛伏期，檢測需時，料由今日起計尚需兩三日，確診才有機會回落，加大檢測則另有可能增加確診。他指出，若疫情失控，確診會幾何式上升，但現時沒見這情况。

為控第三波疫情所推的晚市禁堂食在7月15日生效，當日至昨日（29日）的1301宗本地及相關個案，有44.2%源頭不明；7月19日升至高峰的58.5%；其後漸回落，29日跌至35.4%。梁卓偉認為，現最大問題是未能堵截源頭不明個案，雖然源頭不明個案比例已由六成跌至約三四成，但「長年累月係咁好弊家伙」，「永遠有那些傳播鏈做不到（堵截），自然不可隔離，自然在出面播（毒）」。

梁卓偉又稱，防疫只得三招：邊防、社交距離，以及檢測追蹤，首兩項已近乎做盡，「社交距離無可能再做盡，除非禁足，但不要說禁足，不准堂食都『搞成咁』，不准出街，可否想像有何事發生？」他稱讚港人抗疫值得尊敬，在減少出街的呼籲下，近日八達通出行量已跌至低過3月的谷底，「再壓也壓不了，那些都是真要返工搵食」。

明報記者

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