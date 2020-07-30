立法會選舉｜居內地港人提覆核促押後選舉　稱前日函政府獲覆如期舉行 (22:45)

78歲申請人譚國源是居於內地的香港永久居民；答辯人為特首和政制及內地事務局長。

申請人表示，他是逾20萬名居於內地的港人之一，積極參與投票，早前區議會選舉日亦特意返港投票。由於現時檢疫及出入境管制措施會生效至9月7日，而立法會換屆選舉定於9月6日舉行，他擔心檢疫措施影響他投票，曾於本月28日致函特首和政制及內地事務局長要求押後選舉，但獲回覆稱選舉會如期進行。

申請人認為，政府沒有充分考慮第三波疫情爆發的風險，檢疫措施使他必須離開內地住所14日，甚至無法投票，而且排隊投票會增加他受感染的風險。當大量如他一樣的選民被檢疫安排阻礙投票，最終會造成選舉不公，因此他要求法庭推翻政府不延遲立法會選舉的決定。

對於居內地港人是否合資格選民，選舉事務處回覆查詢稱不評論個別案件，但處方指出，根據《立法會條例》，某人必須「通常在香港居住」，並呈報其在「香港的唯一或主要居所」，方有資格申請登記為選民；又重申選舉事務處在每個選民登記周期，均採取多項查核措施，核實選民登記資料。

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