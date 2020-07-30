李家超稱不排除立法監管媒體　記協斥進一步侵蝕僅餘新聞自由 (21:30)

記協表示，《港區國安法》生效接近一個月，法例本身已經有針對危害國家安全的條文及罰則，適用範圍涵蓋所有人，無必要特別對媒體作額外規管。而《港區國安法》理應針對危害國家安全的行為，並非用以針對傳媒，認為當局提出立法監管傳媒，難免令人認為政府有意整頓甚至控制傳媒，令傳媒無法繼續履行第四權的天職。記協又引述報道，指出李家超一方面認為一國兩制下新聞自由非常重要，希望傳媒業界能自律，另一方面卻表示不排除立法監管傳媒，說法自相矛盾，希望對方可清楚表達政府的意向，避免引起傳媒及市民誤會。

記協又質疑，李家超在訪問中提及要打擊公開宣揚「港獨」的媒體是否確實存在，稱當媒體認為內容無問題並如常報道，事後卻被指宣揚「港獨」，後果將十分嚴重，認為局方應盡快解說何謂「公開宣揚港獨」，避免有媒體誤觸雷池。

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