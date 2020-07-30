周亦卿長女爭產　入稟申請會計師行暫管父親遺產遭駁回 (21:20)

原告周莉莉為周亦卿長女，被告依次為周亦卿的五女周蕙蕙、六女周薇薇及周亦卿的妻子宮川美智子。

暫委法官梁俊文在判辭指出，周亦卿於2015年訂立一份遺囑，委任案中3名被告擔任遺囑執行人及信託人，並把他持有的其士國際股份全數遺贈予五女，長女則獲分餘下遺產的十分之一。由於長女及二女感不滿，五女承諾用她繼承的其士國際股份設立家庭基金，其母及所有兄弟姊妹均可獲益，同時把她獲分的一半遺產轉送弟弟。

梁官在判辭指出，長女認為周亦卿當年立遺囑的精神狀態不佳，要求法庭委任德勤．關黃陳方會計師行作臨時遺產管理人。惟梁官指出，周亦卿在2016年才患中風，而其士國際的董事會現時仍正常運作，認為法庭無必要介入及委任臨時遺產管理人，遂駁回其申請。

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