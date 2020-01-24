立法會選舉．DQ｜黃之鋒：DQ無異選舉舞弊　「我們能做一世的異見者」 (20:30)

黃之鋒指出，下午收到DQ信件，現正與律師團隊研究選舉主任的理由。他認為政權大規模取消參選資格的舉動，「無異於選舉舞弊」，國際社會對是次中共的舉動，定必看在眼內。他亦指出，這次DQ規模超出所有人的預計範圍，承認形勢確是嚴峻。

黃之鋒在facebook說：「政府要封殺我們的參選之門，我們會開另一道門，去為香港的民主運動找到出路。」他稱，就算不能步入議事堂，「但我們能做一世的異見者」，表示生於1997年前後的一代人，會在香港這個家園繼續奮鬥下去。

岑敖暉：料今後反對聲音都被消滅 梁繼昌：被DQ是光榮的episode

同遭DQ的岑敖暉認為「破局已成，不必氣餒」。他說，今次連梁繼昌和公民黨這類較溫和的一群也被DQ，理由大部分都是與「反對國安法」有關，「意味香港的立法機關已成人大」，認為今後任何反對北京、反對極權的聲音，都會被消滅。「今天會DQ，明天或許是送入監牢。」

會計界議員梁繼昌在facebook表示，感謝各界關心，「被DQ是光榮的episode」， 盼望更有能力、視野的年輕人能繼續這艱辛的工作。

立法會選舉 相關報道：

中聯辦：「港人治港」界線是愛國者為主體的港人治港

公民黨梁家傑料其他參選人出選「凍過水」 批選舉主任違國際公約

裁定岑敖暉提名無效 選舉主任：曾籲外國制裁香港

港府稱目前12人被裁提名無效 強調反《港區國安法》等不可能真誠擁護《基本法》

公民黨楊岳橋郭榮鏗、黃之鋒岑敖暉等12人裁提名無效 黃之鋒：大規模DQ無異於選舉舞弊