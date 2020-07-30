立法會選舉．DQ｜中聯辦：「港人治港」界線是愛國者為主體的港人治港 (19:15)

中聯辦稱，選舉主任的裁決嚴格根據《基本法》、《港區國安法》及香港選舉法律辦事，「無規矩不成方圓」，指出參選人必須真心實意擁護《基本法》，效忠香港特區。中聯辦又表示，看到遭裁定提名無效的參選人，其言行均突破了法律底線，有人公開鼓吹港獨、自決；有人「告洋狀」要求外部勢力制裁香港；有人表明當選後將無差別地否決《財政預算案》和政府法案，以癱瘓特區政府；有人從根本上反對《港區國安法》；「可謂劣迹斑斑」，「豈容這些圖謀毁掉一國兩制、毁掉香港繁榮穩定的無良之輩登堂入室？」

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