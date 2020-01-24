新冠肺炎｜北區醫院伊院內科3病人初步確診　明愛兒科染疫4歲童同房者毋須檢疫 (17:57)

另外，醫管局總行政經理何婉霞今（30日）在疫情記者會表示，昨公布初步確診的瑪嘉烈醫院4名支援服務職系員工已確診，醫管局及衛生防護中心追蹤後，再有5名職員列密切接觸者要檢疫；已接受新型冠狀病毒檢測的病人及職員當中，78人結果呈陰性，仍有14名病人及26名職員正等候檢測結果。涉事病房、腫瘤科專科門診及員工宿舍房間已徹底清潔，病房仍停收新症，該宿舍房會停用一段時間。

曾入住公立醫院普通病房或監察病房的初步確診個案：

．北區醫院一名70歲女病人因疲倦乏力，昨午2時許入院，獲安排入住內科病房，當時無發燒，經檢查驗出貧血，其後醫生檢查發現病人肺花、味覺轉變，昨傍晚6時許將病人轉入監察病房及作新冠病毒檢測，病人今早（30日）初步確診。同病格6名病人列密切接觸者要檢疫，醫護人員則有合適個人保護裝備故毋須列密切接觸者

．伊利沙伯醫院64歲男病人7月28日因心臟問題入住內科病房，因白血球偏低，昨轉入監察病房，至昨晚初步確診。同病格8名病人列密切接觸者，其中一人已出院，交衛生防護中心跟進，餘下7人要隔離檢疫；醫護因有合適個人保護裝備，毋須列密切接觸者

．伊利沙伯醫院另一71歲女病人因心臟問題入院，當時無發燒，情況穩定；由於病人胸口不適，入院3小時後獲安排轉入隔離病房，無病人或醫護人員列密切接觸者

．明愛醫院一名4歲男童昨因發燒及嘔吐，獲安排入住監察病房，昨晚初步確診後轉送瑪嘉烈醫院隔離病房留醫。病人在明愛醫院監察病房內曾嘔吐，一名病人服務助理當時只有戴手套及口罩，無穿足個人防護裝備，列密切接觸者要檢疫；由於監察病房病牀距離較闊，故同病格另外兩名兒科病人及兩名病人家長毋須列為密切接觸者，醫院會監察他們的臨牀情況再決定需否進一步監測

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