新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○黃大仙區

樂富廣場

香港九龍貝爾特酒店

○觀塘區

啟業商場 翠河餐廳

順利紀律部隊宿舍商場

麗晶商場 大快活

裕民中心 名門讌客

秀茂坪商場 大家樂

○沙田區

帝都酒店

○深水埗區

長沙灣保安道街市

西九龍中心

北河街市政大廈

東蘭閣 龍寶酒家

○油尖旺區

雅蘭中心

鴻祥大廈 囍運冰室

新世紀廣場 Outback Steakhouse

半島中心 德興酒家

南洋中心 百樂門宴會廳

○屯門

卓爾廣場 大快活

屯門警署

屯門濾水廠

賽馬會屯門盲人安老院

中央廣場富臨酒家

○九龍城區

晴朗商場

翔龍灣廣場

土瓜灣街市

紅磡街市

世界殯儀館

香港電台廣播大廈

峰景軒

黃埔號

○灣仔區、東區

卓信商業大廈 祥興記上海生煎包

入境事務大樓

合和中心 薈軒

百利保廣場 鼎泰豐

養和醫院

新都城大廈

鵝頸街市

○大埔

昌運中心商場

○西貢

將軍澳廣場

TKO Gateway

富康花園商場

○葵青

青衣市場

青衣南消防局

○荃灣

象山商場

荃灣街市

大鴻輝（荃灣）中心

○南區

香港瑞思酒店

○北區

聯和市場

蓬瀛仙館

上水屠房

香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心

○元朗

偉記燒烤樂園

○中西區

大學堂宿舍

歐陸貿易中心

資料來源：衛生防護中心（截至7月30日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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