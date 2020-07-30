新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（30日）新增149宗新型冠狀病毒確診個案，145宗為本地個案。本文整理近7天（24至30日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增149宗確診再破新高 145屬本地感染 上水屠房再兩人染疫3初步確診
○黃大仙區
樂富廣場
香港九龍貝爾特酒店
○觀塘區
啟業商場 翠河餐廳
順利紀律部隊宿舍商場
麗晶商場 大快活
裕民中心 名門讌客
秀茂坪商場 大家樂
○沙田區
帝都酒店
○深水埗區
長沙灣保安道街市
西九龍中心
北河街市政大廈
東蘭閣 龍寶酒家
○油尖旺區
雅蘭中心
鴻祥大廈 囍運冰室
新世紀廣場 Outback Steakhouse
半島中心 德興酒家
南洋中心 百樂門宴會廳
○屯門
卓爾廣場 大快活
屯門警署
屯門濾水廠
賽馬會屯門盲人安老院
中央廣場富臨酒家
○九龍城區
晴朗商場
翔龍灣廣場
土瓜灣街市
紅磡街市
世界殯儀館
香港電台廣播大廈
峰景軒
黃埔號
○灣仔區、東區
卓信商業大廈 祥興記上海生煎包
入境事務大樓
合和中心 薈軒
百利保廣場 鼎泰豐
養和醫院
新都城大廈
鵝頸街市
○大埔
昌運中心商場
○西貢
將軍澳廣場
TKO Gateway
富康花園商場
○葵青
青衣市場
青衣南消防局
○荃灣
象山商場
荃灣街市
大鴻輝（荃灣）中心
○南區
香港瑞思酒店
○北區
聯和市場
蓬瀛仙館
上水屠房
香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心
○元朗
偉記燒烤樂園
○中西區
大學堂宿舍
歐陸貿易中心
資料來源：衛生防護中心（截至7月30日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
相關字詞﹕確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介