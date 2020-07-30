新冠肺炎｜穩定確診者周六起到亞博館治療　醫管局盼減病人輪候入院時間 (17:40)

亞博館設施首階段會啟用100個牀位，其後逐步增加至500個。天水圍醫院副行政總監、急症科顧問醫生李立業指出，目前確診者輪候入院時間不理想，部分要等數日，希望能把等候時間減至愈短愈好。

醫管局質素及安全總監鍾健禮相信亞博館投入運作後，將可應付每日約120至140宗確診個案，若疫情加劇，計劃使用亞博2號展館增加隔離設施，目前已開展前期準備工作。

亞博一號展館設500個牀位，有X光設備等醫療儀器，共31個洗手間和5間浴室，牀與牀之間以板間開，亦有網絡提供，並設共用休息空間；病人可在場館內走動。

新冠肺炎 相關報道：

亞博演唱會展館將收輕症 許樹昌促加強通風

亞博方艙最快周六開400牀位 粉嶺確診婦居家等入院 同住兩子染疫

九龍城法院保安家人確診 官宣布休庭 法院8樓全層消毒