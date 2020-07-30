新冠肺炎｜穩定確診者周六起到亞博館治療　醫管局盼減病人輪候入院時間 (17:40)

第三波新型冠狀病毒疫情持續爆發，本港確診個案突破3000宗，公立醫院的負壓病牀飽和。醫管局預計於周六（8月1日）起啟用亞洲博覽館一號展館作社區治療設施，用作收治社區中18至60歲的確診病人並做評估和分流，將會有醫生和護士24小時駐場，無病徵者可轉至鯉魚門度假村社區隔離設施，發燒但穩定者會繼續留在亞博館治療，有肺炎等嚴重者則會轉入醫院治療。
亞博館設施首階段會啟用100個牀位，其後逐步增加至500個。天水圍醫院副行政總監、急症科顧問醫生李立業指出，目前確診者輪候入院時間不理想，部分要等數日，希望能把等候時間減至愈短愈好。
醫管局質素及安全總監鍾健禮相信亞博館投入運作後，將可應付每日約120至140宗確診個案，若疫情加劇，計劃使用亞博2號展館增加隔離設施，目前已開展前期準備工作。
亞博一號展館設500個牀位，有X光設備等醫療儀器，共31個洗手間和5間浴室，牀與牀之間以板間開，亦有網絡提供，並設共用休息空間；病人可在場館內走動。
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