食肆全禁堂食｜餐廳負責人：政策朝令夕改　感政府懲罰食肆 (18:15)

觀塘宜安街一帶有多間食肆，被區內人稱為食街，不少打工仔午飯及放工後都會在此用餐，惟今日見有八成店舖關門。

餐廳「天園餃子」今日仍有開門，負責人湯先生表示，午市禁堂食後，本周生意大跌八成，自晚市禁堂食至今，整體生意下跌六成，即使做外賣生意，接單亦不多。對於明日恢復堂食，他批評政府政策朝令夕改，「不如一早封關，（食肆）全面禁開門，再考慮補償，好過𠵱家又禁又唔禁，食材、員工（成本）失去預算」，感覺政府在懲罰食肆。

湯先生稱，自禁堂食起，廚房及樓面員工已減少一半，並放無薪假，「最慘係基層，無工開又無飯食」。至於恢復日間堂食，要求入座率不逾半，每枱限兩人，他認為措施不合理，「我哋小店得十多個位，每枱分隔1.5米根本做不到」，容許有限度堂食幫不了多少。

做中菜的「小明珠」今日亦有開門，負責人表示，此前已休息一星期，至全日禁堂食才開門，但一個下午亦做不到數百元生意，生意額比平日大跌九成。他說，通常做打工仔生意，但新型冠狀病毒第三波疫情後，再恢復在家工作措施，「無人返工就無人來食飯」，現已減少人手，員工輪流放假。他對政府防疫措施表示理解，但對於措施直接影響其生意感到無奈。

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