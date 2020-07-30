立法會選舉．DQ｜裁定岑敖暉提名無效　選舉主任：曾籲外國制裁香港 (17:22)

選舉主任表示，岑敖暉曾於2月到訪丹麥，提及懇請有關機關盡快落實《全球馬格尼茨基人權問責法》，讓其政府制裁香港官員、警務人員。選舉主任稱，雖然岑敖暉否認有意繼續請求外國代表制裁，以及請求其他外國政府推動類似法律，「他的回覆整體上卻難以令一個持客觀合理意見的人信服」，指出岑敖暉明顯地「曾經請求外國政府干預香港特別行政區事務」。

選舉主任稱，未能信納岑敖暉所稱無意繼續請求外國制裁香港，稱一個持客觀合理意見的人會懷疑他是否就訪問目的文過飾非，「以期我信納他真確地及誠意地擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區」。

選舉主任又稱，岑敖暉曾發表「抗爭派立法會參選人立場聲明」，指出有關聲明是7月15日發表，《港區國安法》當時已公布實施，質疑岑敖暉如無意反對公布實施《港區國安法》，為何會認同聲明中「義無反顧的反對港區國安法」此強烈措辭。

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