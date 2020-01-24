立法會選舉．DQ｜港府稱目前12人被裁提名無效　強調反《港區國安法》等不可能真誠擁護《基本法》 (16:30)

特區政府稱，注意到選舉主任在其理據中，明確指出在決定獲提名人的提名是否有效時，核心問題是他/她是否符合《立法會條例》（第542章）第40（1）（b）（i）條的聲明要求，即擁護《基本法》和保證效忠中華人民共和國香港特別行政區。選舉主任指出，參照特區原訟法庭就陳浩天案的判辭，在第40條（1）（b）（i）的聲明要求下擁護《基本法》的意圖，並非僅僅為遵守《基本法》，而更需支持、推廣及信奉《基本法》（判辭第132（1）及142段）。

特區政府又指出，該12名獲提名人因不符合《立法會條例》規定，被選舉主任決定其提名無效。其他獲提名人的提名是否有效，選舉主任仍在依法審核，不排除仍有部分獲提名人被選舉主任決定提名無效。港府又重申，選舉主任的決定旨在令選舉能在符合《基本法》及其他適用法律下公開、公平、誠實地進行，與部分人指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

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