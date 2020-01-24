新冠肺炎｜今增149宗確診再破新高　145屬本地感染　上水屠房再多兩人染疫3初步確診 (16:46)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上水屠房今日新增兩宗確診（個案3069及3149），另有3宗初步確診，染疫者屬運輸司機或文職。計及確診和初步確診個案，至今上水屠房共有10人染疫。

部分新增本地個案：

．屯門新墟康和護老中心（黃金分院）：新增一宗確診（個案3090，57歲男子）

．李鄭屋順寧道敬福護理院：新增一宗確診（個案3068，66歲男院友）

．屯門中央廣場富臨酒家群組：新增一宗確診（個案3013，60歲男子）

．新增兩名的士司機確診：個案3005（65歲男子，經運輸及房屋局大型免費檢測驗出）、個案3096（46歲男子，因身體不適自行求醫驗出）

．新城電台群組：累計6人確診，今日新增一人初步確診；新城電台回覆查詢稱，據新城掌握資料，有兩名員工確診及兩名嘉賓主持確診，另一確診者是藝人施匡翹；時裝設計師鄧達智感染源頭不明；據知另有一名嘉賓主持初步確診

．亞洲國際博覽館附近地盤群組：個案2979、2909（相關家屬）昨日確診，另個案3029、3091今日確診；地盤已關閉作清洗

．西營盤高街明愛恩翠苑：一名照顧員初步確診，中心會安排該院舍的員工及院友進行測試

4宗新增輸入個案當中，3人是印度抵港海員，其中兩人來自早前因有海員確診而被隔離於海上檢疫的船；餘下一人是菲律賓抵港空中服務員。

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